Kühles und windiges Wochenende in Bayern

Der Start in den Mai hat sich in Bayern wenig frühlingshaft gezeigt. Und auch am Wochenende wird der Himmel oft bewölkt sein, bei Temperaturen unter 15 Grad. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte, kann es vor allem am Samstag zudem zu Windböen und Regenschauern kommen. Am Sonntag lässt der Regen dann im Westen nach, im Osten Bayerns bleibt es noch verregnet und vereinzelt stürmisch. In den Alpen kann es in einigen Bergtälern oberhalb von 1 300 Metern sogar schneien. In der kommenden Woche setzt sich der Trend fort: Es bleibt kühl mit vielen Wolken.