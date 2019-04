Kühe büxen aus und erkunden den Spessart

Mehrere Rinder sind im Spessart von ihrer Weide ausgebüxt und haben sich selbständig auf eine Erkundungstour in der Region begeben. Autofahrer wählten nach Polizeiangaben den Notruf, weil die Tiere in der Nacht zum Sonntag bei Sommerkahl (Landkreis Aschaffenburg) über eine Straße spazierten. Ein Großteil der Rinder konnte vom Besitzer und den Beamten eingefangen werden. Am Sonntagvormittag waren aber noch immer bis zu sechs Kühe unterwegs. Die Behörden stellten deswegen Warnschilder und Tafeln mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung in dem Bereich auf.