Kühe auf den Gleisen: Verspätungen im ICE-Fernverkehr

Von Deutsche Presse-Agentur

Ein 18-Jähriger hat in Biberach mit einem Messer auf einen Mann eingestochen und ihn lebensgefährlich verletzt. Die zwei Männer waren am Freitag in einem Wohnhaus in Streit geraten, sagte eine Sprecherin der Polizei am Dienstag.

Der jüngere der beiden stach dabei mit einem Messer auf seinen 37 Jahre alten Gegner ein. Ein Zeuge beobachtete die Auseinandersetzung und rief die Polizei. Ein Krankenwagen brachte den 37-Jährigen in eine Klinik.