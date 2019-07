Küche bei Umzug gestohlen

Während seines Umzugs hat ein 47-Jähriger in Oberfranken seine Küche auf dem Gehweg abgestellt - als er später zurückkommt ist, ist sie weg. Der Mann habe die Küche in seine neue Wohnung mitnehmen wollen, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Während des Umzugs am Sonntag ließ er die Küche vor dem Haus in Marktredwitz (Landkreis Wunsiedel) stehen, in dem er bis dato gewohnt hatte. Sie sei rund vier Stunden lang unbeaufsichtigt gewesen. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Die Küche hat den Angaben zufolge einen Wert von rund 500 Euro.