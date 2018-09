Königspython im Gäste-WC

Eine Personenkontrolle hat die Polizei zu einem Königspython geführt, aufbewahrt in einem Karton in der Gästetoilette. Am Dienstag wollten die Beamten im Münchner Nußbaumpark einen Mann kontrollieren, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Der 35-Jährige ergriff mit dem Fahrrad zunächst die Flucht, konnte jedoch kurze Zeit später gestellt werden - mit weitreichenden Folgen: Zunächst erkannten die Beamten, dass das Fluchtfahrrad seit drei Jahren als gestohlen gemeldet ist. Weiterhin stellte sich heraus, dass der 35-Jährige seine Sozialwohnung verbotenerweise untervermietet hat und stattdessen bei seiner Freundin wohnt. In deren Wohnung angekommen, entdeckten die Polizisten die mehr als einen Meter lange Würgeschlange. Die Tür zur Gästetoilette war unversperrt, auch für die drei Kinder in der Wohnung.

Daneben fand die Polizei verschiedene Drogen, unter anderem Crystal Meth, Badesalze sowie nach derzeitigen Erkenntnissen gestohlene Laptops, Handys und zwei Uhren. Der 35-Jährige wurde zunächst vernommen und anschließend mit Bewachung ins Krankenhaus gebracht. Ihn erwarten verschiedene Anzeigen, der Python wurde in die Reptilienauffangstation gebracht.

PM Polizei (Meldung 1358)