„Königsklasse II“: Moderne Kunst in altem Gemäuer

- Prunkgemächer und moderne Kunst: Zum zweiten Mal lädt die Pinakothek der Moderne zu einer Ausstellung in das Schloss Herrenchiemsee. Von Samstag an zeigt die Schau „Königsklasse II“ im unvollendeten Nordflügel Gemälde, Skulpturen und Installationen von Künstlern wie Andy Warhol, Dan Flavin, Willem de Kooning, Cy Twombly oder Georg Baselitz. Der Dialog zwischen der Gegenwartskunst und dem bis heute faszinierend unzeitgemäßen Schönheitsbegriff von König Ludwig II. erzeuge eine produktive Spannung, teilte das Museum mit. Die Ausstellung dauert bis zum 28. September. Die Werke stammen unter anderem aus den Beständen der Pinakothek der Moderne und dem Museum Brandhorst. Am Freitagabend soll das mit privater Förderung entstandene Projekt feierlich eröffnet werden.

Königsklasse II

Neues Schloss Herrenchiemsee

