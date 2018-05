Kölner U19-Nationalspieler Goden wechselt nach Nürnberg

U19-Nationalspieler Kevin Goden wechselt vom 1. FC Köln zum 1. FC Nürnberg. Der 19-Jährige wurde als Perspektivakteur geholt und soll beim Aufsteiger in die Fußball-Bundesliga in der neuen Saison an die Profimannschaft herangeführt werden, wie die Franken am Mittwoch bekanntgaben. Goden gab in der abgelaufenen Saison sein Profidebüt für Köln im DFB-Pokal.

„Wir sehen viel Talent in ihm und hoffen darauf, dass ihm hier seine nächsten Schritte in der Entwicklung gelingen werden“, sagte Nürnbergs Sportvorstand Andreas Bornemann. Goden ist nach Törles Knöll der zweite Neuzugang des FCN für die kommende Saison.

Mitteilung Nürnberg