Kölner Haie verpflichten Eishockey-Profi Pinizzotto

Der Deutsch-Kanadier Steve Pinizzotto wechselt innerhalb der Deutschen Eishockey Liga von Meister EHC Red Bull München zu den Kölner Haien. Das gaben die Haie am Mittwoch bekannt. Der 34 Jahre alte Stürmer Pinizzotto bestritt in seinen drei Jahren in der DEL 141 Spiele und erzielte dabei 39 Tore. Mit seiner Verpflichtung reagieren die Haie auf den Verletzungsausfall von Zugang Marcel Müller, der wegen einer Knie-Blessur mehrere Monate nicht zur Verfügung stehen wird. Dass Pinizzotto München verlässt, war schon Anfang Mai bekannt geworden.

Vereinsmitteilung