Köllner äußert Zweifel an Zukunft als „Club“-Coach

Bundesliga-Aufstiegstrainer Michael Köllner hat Zweifel an seiner Zukunft beim 1. FC Nürnberg geäußert. „So wie die emotionalen Ausschläge beim Erfolg sehr nach oben gehen, können sie auch beim Misserfolg sehr nach oben gehen“, sagte der 48-Jährige am Montag im TV-Sender Sky. Das könne dann auch in „harten Auseinandersetzungen“ gegen die eigene Person gehen.

Köllner versicherte zwar, dass man „mit Vollgas in die Bundesliga reingeht, und da werde ich ganz vorne stehen“. Allerdings würden ihm einige mit dem anspruchsvollen „Club“-Umfeld vertraute Freunde schon jetzt raten, aufzuhören. „Weil die werden dich irgendwann schneller vom Hof jagen, als dir lieb ist. Sich wegjagen zu lassen, das ist eine unschöne Erfahrung, die ich auf keinen Fall machen will.“

Manager Andreas Bornemann wollte die brisanten Aussagen seines Trainers nicht überbewerten. Er ist überzeugt, dass Köllner „die Herausforderung Bundesliga annehmen wird, weil es auch ein Stück weit sein Werk“ ist. „Michael muss sich keine Gedanken machen, er wird hier nicht vom Hof gejagt. Wir kennen es aber, dass manchmal in einem hochemotionalen Umfeld Dynamiken aufkommen, die du nur schwer steuern kannst.“ Bornemann meinte, dass es „durchaus legitim“ sei, dass Köllner „auch mal ein paar mahnende Worte anbringt.“

Bornemann verstand die Aussagen Köllners als Warnung vor einer überzogenen Erwartungshaltung im FCN-Umfeld. Der 1. FC Nürnberg hatte am Sonntag mit einem 2:0 beim SV Sandhausen seine achte Bundesliga-Rückkehr perfekt gemacht.

