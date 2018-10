Käufer des Bootsbauers Bavaria Yachts stellt Pläne vor

Von Thomas Burmeister und dpa

Salutieren mit Blick auf Erwin Rommels Totenmaske und seine Tropenuniform. Auch mehr als 75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges auf dem Schauplatz Afrika – das Deutsche Afrikakorps kapitulierte am 12. Mai 1943 in Tunesien – zieht es noch Besucher an den Ort, an dem der zum „Wüstenfuchs“ hochstilisierte Erwin Rommel zuletzt wohnte. Und an dem er auf Weisung Adolf Hitlers zum Suizid gezwungen wurde: Herrlingen, heute ein Ortsteil von Blaustein.