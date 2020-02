Kämpfer für die Stolpersteine: Peter Jordan gestorben

Der Münchner Holocaust-Überlebende Peter Jordan ist im Alter von 96 Jahren gestorben. Das teilte sein Freund Terry Swartzberg am Freitag unter Berufung auf Jordans Familie mit. „Er war ein Mann, der nie aufgegeben hat und immer wieder die Hand ausgestreckt hat nach München“, sagte Swartzberg.

Mit ihm gemeinsam hatte Jordan jahrelang dafür gekämpft, dass auf öffentlichem Grund in München Stolpersteine im Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus verlegt werden. Die Stadt entschied sich aber für eine andere Art der Erinnerung - für Gedenktafeln und Stelen. Jordans Eltern waren von den Nationalsozialisten ermordet worden. Für sie wollte der Sohn Stolpersteine vor ihrem letzten Münchner Wohnort in der Mauerkirchnerstraße verlegen, doch die Stadt untersagte es. 2019 durfte er es nach Angaben Swartzbergs noch erleben, wie der Erinnerungsort an seine Eltern in Bogenhausen geschaffen wurde.