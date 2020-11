Justizminister stellt Strafverfolgungsstatistik vor

Von Schwäbische Zeitung

Nicht alle Frauen erinnern sich gerne an die Geburt ihres Kindes. „Es ist erschreckend, dass viele Frauen in geburtshilflichen Einrichtungen auf der ganzen Welt einen geringschätzenden und missbräuchlichen Umgang erfahren – auch in Deutschland“, wird die Kritik des Deutschen Hebammenverbandes in einer Pressemitteilung der Caritas zitiert.

Seit einigen Jahren machen betroffene Frauen am 25. November, dem weltweiten „Roses Revolution Day“, diesen missbräuchlichen Umgang sichtbar, indem sie Rosen und ihren Geburtsbericht oder einen ...