Justin Bieber kommt im September 2016 auch nach Bayern

- Popstar Justin Bieber kommt im kommenden Jahr auch für ein Konzert nach Bayern. Am 16. September sei ein Auftritt des 21-Jährigen in der Münchner Olympiahalle geplant, teilte die Konzertagentur FKP Scorpio am Mittwoch mit. Zwei Tage zuvor tritt Bieber in Berlin auf, weitere Konzerte in Deutschland stehen in Köln (18.9.), Hamburg (14.11.) und Frankfurt/Main (16.11.) an. Der kanadische Sänger hat gerade sein neues Album „Purpose“ veröffentlicht. Jetzt geht Bieber auf Welttournee - Berlin ist dabei sein erster Auftritt in Europa.

