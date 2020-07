Zwei Jungstörche sind in Mittelfranken mutmaßlich getötet worden. Ein Passant hatte die Tiere in Spalt (Landkreis Roth) verletzt aufgefunden und die Polizei gerufen, teilte die Polizei am Montag mit. Beim Eintreffen der Beamten am Sonntag seien die Störche bereits tot gewesen. Kopfverletzungen deuteten darauf hin, dass Unbekannte die Vögel absichtlich attackiert hätten. Die Polizei ermittelt nun wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

Pressemitteilung der Polizei