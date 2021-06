Jungrind flüchtet von Weide und verschwindet im Wald

Ein Jungrind ist in Schwaben von einer Weide geflüchtet und wird vermisst. Nach bisherigen Informationen dürfte sich das Tier in den Wäldern um die Gemeinden Balzhausen und Aichen (Landkreis Günzburg) aufhalten, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Dass es auf die Straße laufe und Autofahrer gefährde, sei unwahrscheinlich. Auch sei nicht zu erwarten, dass es Spaziergänger angreife. Das kenne man nur von ausgewachsenen Bullen, so der Sprecher.

Das junge Rind war am Freitag einem Landwirt nahe Balzhausen entkommen und im Unterholz verschwunden. Wer es sieht, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Wenn das Tier wieder auftauche, werde der Landwirt versuchen, es einzufangen, sagte der Polizeisprecher. Man hoffe, dass das bald gelinge. „Wenn Jungrinder länger als eine Woche weg sind, sind sie verwildert und lassen sich nicht mehr einfangen“, erklärte der Sprecher. „Dann müsste man es erschießen.“

© dpa-infocom, dpa:210614-99-985703/2