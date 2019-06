Jungfrau Maria schützt Bewohner bei Blitzschlag

Glück im Unglück hatten Bewohner eines Mehrfamilienhauses im unterfränkischen Miltenberg. Obwohl ein Blitz in den Dachboden einschlug und einen Schaden von mehreren Zehntausend Euro verursachte, blieben die Bewohner unverletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Auch der Brand sei am Donnerstag schnell gelöscht worden. Zum Glück der Bewohner passte auch die Adresse: Das Haus befindet sich in der Maria-Hilf-Straße.