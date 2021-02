Junges Reh bricht in Weiher ins Eis ein

Ein junger Rehbock ist in einem Weiher in der Oberpfalz ins Eis eingebrochen. Die Eisschicht sei sehr dünn gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch. Vermutlich habe das Tier nicht genug Erfahrung gehabt, um die Gefahr zu erkennen.

Zwei Feuerwehrmänner wateten am Dienstagnachmittag in wasserdichten Hosen in das eiskalte Wasser in Eschenbach in der Oberpfalz (Landkreis Neustadt an der Waldnaab).

Sie zogen das stark unterkühlte Reh an Land und wickelten es in Decken, doch die Hilfe kam zu spät: „Es war schon so entkräftet und musste dann von einem Jäger erlegt werden“, sagte der Sprecher.

