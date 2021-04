Junger Motorradfahrer überlebt Unfall in Niederbayern knapp

Ein 16-jähriger Motorradfahrer ist bei dem Unfall mit einem Auto in Niederbayern schwer verletzt worden. Dass er den Unfall bei Innerzell (Landkreis Freyung-Grafenau) überlebte, habe er nur einem „Schutzengel“ zu verdanken, heißt es in der Polizeimitteilung vom Sonntag.

Der 16-Jährige war am Samstag mit seinem kleinen Motorrad vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn gekommen und dort mit dem Auto eines 67-Jährigen zusammengestoßen. Durch den Aufprall wurde der 16-Jährige einige Meter zurückgeschleudert und schwer verletzt. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 67-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

