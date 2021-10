Junger Motorradfahrer stirbt bei Kollision mit Traktor

Ein junger Motorradfahrer ist beim Zusammenprall mit einem Traktor in der Nähe von Bockhorn (Landkreises Erding) ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wollte der Traktorfahrer am Samstag in einen Feldweg links abbiegen. Er habe dabei offenbar die Entfernung zu dem herannahenden 23 Jahre alten Motorradfahrer auf der Kreisstraße falsch eingeschätzt.

Der Biker kollidierte demnach frontal mit dem Traktor. Dabei sei er von seinem Motorrad geschleudert worden. Der 23-Jährige aus Erding erlag den Angaben zufolge noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der 28 Jahre alte Fahrer des Traktors blieb unverletzt. Die Kreisstraße ED2 war im Bereich des Unfalls für etwa fünf Stunden gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:211010-99-548740/2