Beim Zusammenstoß mit einem Lastwagen ist ein 19-jähriger Motorradfahrer in Zandt (Landkreis Cham) schwer verletzt worden. Der 52-jährige Lkw-Fahrer habe dem Motorradfahrer die Vorfahrt genommen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der 19-Jährige habe noch versucht auszuweichen, bevor er am Samstagnachmittag durch den Zusammenstoß von seinem Motorrad geschleudert wurde. Er wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.