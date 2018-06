Junger Motorradfahrer bei Unfall in Schwaben getötet

(dpa/lby) — Ein 19 Jahre alter Motorradfahrer ist nahe Lauterbach (Landkreis Dillingen an der Donau) in den Tod gerast. Er war beim Überholen frontal in ein entgegenkommendes Auto gekracht, wie die Polizei in Dillingen mitteilte. Der 19-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Das Auto wurde in einen Acker geschleudert. Der 75 Jahre alte Fahrer und seine Begleiterin kamen ins Krankenhaus. Die Straße zwischen Lauterbach und Mertingen war am Donnerstag stundenlang gesperrt.