Junger Mann stirbt in Müllpresse

Ein junger Mann ist in Oberbayern in einer Müllpresse getötet worden. Der 21 Jahre alte Mitarbeiter eines Entsorgungsbetriebs kletterte für Wartungsarbeiten in die Maschine, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Presse war aber nicht abgestellt und verletzte den Industriemechaniker am Dienstag auf dem Gelände des Betriebes in Obermeitingen (Landkreis Landsberg am Lech) tödlich. Die Quetschungen waren laut Polizei so schwer, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die Kriminalpolizei ermittelte die genaue Ursache.