Junger Mann bei Streit mit Messer verletzt

Ein 25 Jahre alter Mann ist bei einem Streit in Kitzingen von einem anderen Mann mit einem Messer verletzt worden. Beide Männer seien im Zusammenhang mit einem seit längerer Zeit andauernden Streit aneinander geraten, teilte die Polizei am Freitag mit. Dabei schlug ein 22-Jähriger den Angaben nach auf seinen Kontrahenten ein und verletzte ihn mit einem Küchenmesser im Gesicht. Er kam nach dem Vorfall in der Nacht zu Donnerstag ins Krankenhaus. Der 22-Jährige muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.