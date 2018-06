Junger Autofahrer stößt mit Sattelzug zusammen und stirbt

- Beim Zusammenstoß mit einem Sattelzug ist am Mittwochnachmittag ein junger Mann im unterfränkischen Landkreis Miltenberg ums Leben gekommen. Der 20-Jährige war nach Polizeiangaben vom hessischen Vielbrunn in Richtung Weilbach in Unterfranken unterwegs. Auf der regennassen Straße kam sein Auto ins Schleudern und rammte mit der Beifahrerseite einen entgegenkommenden Sattelzug. Der Wagen des jungen Mannes drehte sich und wurde zwischen einer Mauer und dem Führerhaus des Lastwagens eingeklemmt. Dabei starb der 20-Jährige. Der Fahrer des Sattelzugs aus Brandenburg erlitt einen Schock.