Junger Autofahrer prallt gegen Baum und stirbt

In Oberbayern ist ein Fahranfänger mit seinem Auto von der Straße abgekommen und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, war der 19-Jährige am Mittwoch auf einer Kreisstraße in Wackersberg (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) in einer leichten Kurve von der Fahrbahn abgekommen. „Das Fahrzeug überschlug sich mehrere Male, ehe es gegen einen Baum prallte“, teilte die Polizei mit. Der junge Mann starb noch an der Unfallstelle. Die genaue Unfallursache war zunächst unklar.

Polizeimitteilung