Ein junger Autofahrer ist in Niederbayern gegen einen Baum geprallt und noch an der Unfallstelle gestorben. Bei Regen war der 18-Jährige am Sonntag mit seinem Wagen auf einer Landstraße bei Loiching (Landkreis Dingolfing-Landau) nach einer Kurve von der nassen Straße abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Andere Fahrzeuge waren nicht beteiligt. Warum der junge Mann am Steuer von der Fahrbahn abgekommen war, sollte ein Gutachter klären.

Polizeimitteilung