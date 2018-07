Junge Union diskutiert mit Söder über Digitalisierung

Der CSU-Nachwuchs will heute über die Probleme bei der Digitalisierung des Freistaats diskutieren. Bei der diesjährigen Landesversammlung der Jungen Union Bayern in Friedberg bei Augsburg will auch Ministerpräsident Markus Söder eine Rede halten. Zuvor werden der Europaabgeordnete und stellvertretende Parteivorsitzende, EVP-Fraktionschef Manfred Weber, sowie CSU-Generalsekretär Markus Blume erwartet.

In einem Leitantrag zur Landesversammlung wird unter anderem gefordert, das autonome Autofahren und die Digitalisierung des Straßenverkehrs auszubauen. Das digitale Testfeld, das bisher an der Autobahn 9 installiert ist, solle auf den ganzen Freistaat ausgeweitet werden. Zudem soll Autofahrern die Suche nach Parkplätzen in den Innenstädten durch neue Programme erleichtert werden.

Landesversammlung Junge Union Bayern