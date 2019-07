Junge spielt mit Handy und fällt ins Gleisbett

Mit dem Schrecken und einer Beule ist ein 11-Jähriger davon gekommen, der bei der Einfahrt eines Zuges an einem Bahnhof in Oberbayern ins Gleisbett gefallen ist. Der Bub habe mit seinem Handy gespielt und dadurch das Ende der Bahnsteigkante und die einfahrende S-Bahn übersehen, teilte die Polizei am Montag mit. Der Junge sei mit dem Kopf gegen den Zug gestoßen und zwischen S-Bahn und Bahnsteig gefallen. Bei dem Vorfall in Gröbenzell (Landkreis Fürstenfeldbruck) am Freitag habe er sich bis auf eine Beule am Kopf keine weiteren Verletzungen zugezogen.

Die Fahrerin brachte die S-Bahn einige Meter später zum stehen. Ein Bahnmitarbeiter zog den 11-Jährigen aus dem Gleisbett. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Dort holten ihn später seine Eltern ab. Die Fahrerin erlitt nach Polizeiangaben einen Schock.