Junge spielt drei Tage am Stück an Konsole - und rastet aus, als die Polizei anrückt

"Es gibt nix was es nicht gibt!" - mit diesen Worten bewerten die Polizisten der Polizei Oberbayern Nord einen nicht alltäglichen Polizeieinsatz, der am Ende dazu führte, dass ein 12-Jähriger in eine psychiatrische Kinderklinik gebracht werden musste.

Wie die Beamten via Facebook mitteilten, waren die Kollegen der Polizei Olching zu einem "irgendwie schrägen Einsatz" gerufen worden, da ein 12-Jähriger seit drei Tagen fast ohne Unterbrechung an seiner Konsole spielte.

Als es dann aber darum ging, in die Schule zu gehen, habe sich das Kind geweigert. Wie das Portal "merkur.de" berichtet, konnte ein erster Polizeieinsatz, der Vater wusste sich demnach nicht mehr anders zu helfen, noch friedlich beendet werden.

Als der Vater dem Jungen den Strom am Abend allerdings abstellen wollte, weil er wieder vor der Konsole saß, entwickelte sich ein heftiger Streit, weshalb das Kind auf seinen Vater losging. Auch von der erneut eintreffenden Polizeistreife ließ er sich nicht beruhigen. Daher blieb den Beamten laut eigener Aussage nichts anderes übrig, als das Kind in eine psychiatrische Kinderklinik einzuweisen.

Sogar auf dem Weg in die Klinik leistete das Kind heftigen Widerstand. Verletzt wurde bei der Aktion niemand.

Im Nachgang brachte der Facebook-Post der Polizei zahlreiche User derart auf die Palme, dass die Beamten einige Äußerungen löschen mussten. Doch auch nicht der Netiquette zum Opfer gefallene Beiträge fielen drastisch aus.

"Das hätte ich mir als Kind, mal erlauben sollen ! Hätte Hausarrest und eine Ohrfeige bekommen und gut wäre gewesen !" schrieb eine Userin. Ein anderer User kommentierte: "Da hätte es bei mir genau einmal eingeschlagen, und zwar so das es dem Rotzlöffel auf seiner internen Festplatte die Sicherung rausgehaut hätte."

Eine Lanze für Videospiele brach dagegen ein weiterer User, der dafür viel Zuspruch erhielt, als er die Erziehung, Aufsichtspflicht und Kontrolle der Eltern in den Fokus seines Statements rückte.