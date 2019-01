Junge Mutter tot aufgefunden

Eine junge Mutter ist im oberpfälzischen Altenstadt a.d. Waldnaab (Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab) in ihrer Wohnung tot aufgefunden worden. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus. Nach ihren Angaben vom Mittwoch hatten mehrere Personen die Polizei gerufen, weil sich in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus eine verletzte Frau befinden sollte. Die Beamten konnten der 22 Jahre alten Syrerin jedoch nicht mehr helfen. Die beiden sechs Monate und vier Jahre alten Kinder der Frau seien unverletzt, der Lebensgefährte sei in der Wohnung angetroffen worden. Zu den genauen Umständen des Todes konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.