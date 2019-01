Junge Mutter erstochen: Lebensgefährte festgenommen

Ein Mann hat in der Oberpfalz eine junge Mutter mit einem Messer getötet. Die Tat gab ihr 27-jähriger Lebensgefährte bei einer Vernehmung bei der Polizei zu, wie diese am Mittwoch mitteilte. Beamte hatten den Syrer nach der Tat in der Nacht zum Mittwoch in Altenstadt an der Waldnaab (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) festgenommen. Auslöser sei ein Streit gewesen. Die beiden sechs Monate und vier Jahre alten Kinder der Syrerin seien unverletzt geblieben und vom Jugendamt in Obhut genommen worden. Die Staatsanwaltschaft wollte Haftbefehl beantragen.