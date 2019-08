Junge Musiker gehen beim ARD-Musikwettbewerb an Start

Wer gehört zu den besten klassischen Nachwuchsmusikern weltweit? Für den internationalen Musikwettbewerb der ARD reisen 212 junge Menschen aus der ganzen Welt nach München. Sie spielen in diesem Jahr auf ihren Violoncellos, Klarinetten, Fagotten und Schlagzeugen um den Sieg, wie der Bayerische Rundfunk am Donnerstag mitteilte. Der Wettbewerb startet am kommenden Montag in der bayerischen Landeshauptstadt.

Angemeldet hatten sich den Angaben nach fast 600 Musiker aus 50 Ländern und vier Kontinenten. Die meisten Bewerber kamen aus Südkorea, gefolgt von Deutschland und Frankreich. Die besten von ihnen wurden zum Vorspielen in verschiedenen Münchner Konzertsälen eingeladen. Die finalen Runden in den vier Instrumenten-Fächern sind für Mitte September geplant. Die Sieger gewinnen jeweils 10 000 Euro. Die ARD organisiert den Musikwettbewerb seit 1952. In diesem Jahr findet er zum 68. Mal statt.