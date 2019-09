Auf dem Weg von einem Volksfest nach Hause ist eine junge Frau in Rosenheim Opfer einer Vergewaltigung geworden. Ein unbekannter Täter habe die 21-Jährige in der Nacht auf Sonntag in der Innenstadt angegriffen, zu Boden geworfen und anschließend vergewaltigt, teilte die Polizei mit. Sie sei nach dem Übergriff ziellos durch die Stadt geirrt. Ein Passant bemerkte die junge Frau und rief die Polizei. Die Ermittler suchen nach dem Täter.

Polizeibericht