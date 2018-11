„Jugendwort des Jahres“ wird vorgestellt

Von Sebastian Mayr

Niklas Vesely lebt eine Hälfte des Jahres in Ulm, die andere Hälfte in Guangzhou. Doch wenn er von zwei Welten spricht, meint er nicht nur die Unterschiede zwischen China und Deutschland. Allein in der weitläufigen Hafenstadt im Süden sind die Gegensätze gewaltig. „Es ist unglaublich, was für verrückte Geschichten hier passieren“, sagt Vesely. Er hat große und kleine Fabriken von innen gesehen, die Arbeitsbedingungen und die Prozesse kennengelernt – und wird täglich mit den Unterschieden in der Elf-Millionen-Einwohner-Stadt und ihrer Region ...