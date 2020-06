Jugendlicher versprüht Löschschaum und hinterlässt Spur

Durch Schuhabdrücke ist die Polizei einem jugendlichen Randalierer auf die Schliche gekommen. In der Tiefgarage eines Passauer Wohnhauses hatten zunächst unbekannte Täter mehrere Feuerlöscher entleert und in einem nahe gelegenen Teich versenkt. Alarmierte Polizeibeamte entdeckten allerdings im versprühten Schaum Abdrücke eines Schuhs. Vor einer Wohnung über der Tiefgarage fanden sie schließlich einen dazu passenden Schuh, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein 17-jähriger Bewohner räumte schließlich ein, an der Randale in der Tiefgarage beteiligt gewesen zu sein. Seine Mittäter wollte der Jugendliche jedoch nicht nennen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.