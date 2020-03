Jugendlicher mit Spielzeugwaffe beschäftigt die Polizei

In Niederbayern hat ein vermeintlich bewaffneter Jugendlicher am frühen Sonntagmorgen stundenlang die Polizei beschäftigt. Wie die Beamten berichteten, wurde der 15-Jährige gegen 3.45 Uhr in Pilsting (Kreis Dingolfing-Landau) zusammen mit einem zwei Jahre älteren Jugendlichen betrunken von Polizisten aufgegriffen. Die Streifenbeamten brachten die beiden zu der Mutter des Jüngeren.

Nach kurzer Zeit verließ der 15-Jährige aber wieder die Wohnung mit einer Waffe - die Mutter rief sofort wieder die Polizei an. Die Beamten entdeckten den Jugendlichen diesmal in der Nähe der Wohnung seiner Freundin. Er warf die Waffe, die sich später als täuschend echt aussehende Spielzeugwaffe herausstellte, weg und flüchtete. Kurz darauf wurde er gefasst. „Nach einem mehrstündigen Aufenthalt in einer Polizeidienststelle konnte er erneut seiner Mutter übergeben werden“, teilten die Beamten mit.

Mitteilung der Polizei