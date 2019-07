Jugendlicher fährt zwei Brüder in Baggerschaufel umher

Ein 14-Jähriger hat in Schwaben seine beiden jüngeren Brüder in der Schaufel eines Baggers umhergefahren - und das Fahrzeug laut Polizei dafür zuvor kurzgeschlossen. Demnach startete der Jugendliche den Bagger an einem Weiher bei Walkertshofen (Kreis Augsburg).

Die beiden neun und fünf Jahre alten Brüder setzten sich in die Schaufel und ließen sich fahren. Später berichtete der Kleinste seinem Vater von der Spritztour am Samstag. So flog die Tat auf. Der Vater beglich den Schaden am Bagger - die Kinder hatten auch eine Sicherungskette geknackt. Der 14-Jährige müsse mit einer Anzeige rechnen, teilte die Polizei am Montag mit.