Jugendliche will Streit schlichten: Wird selbst geschlagen

Weil sie einen Streit zwischen einem Mann und einer Frau schlichten wollte, ist in Aschaffenburg eine 16-Jährige selbst Gewaltopfer geworden. Ein 29-Jähriger, der sich am Hauptbahnhof eine Auseinandersetzung mit seiner Freundin lieferte, habe der Jugendlichen ins Gesicht geschlagen, teilte die Polizei am Montag mit. Der Mann verließ daraufhin den Bahnhofsbereich, konnte allerdings wenig später ausfindig gemacht werden. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. Warum es zu dem Streit kam, ist nicht bekannt.