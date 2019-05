Jugendliche werfen Schottersteine auf fahrenden Zug

Steine werfende Jugendliche haben in Oberbayern einen Regionalzug stark beschädigt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, bewarfen die unbekannten Personen den von Ingolstadt nach München fahrenden Regionalexpress am Donnerstagabend mit Schottersteinen und verursachten damit einen Schaden von mehr als 10 000 Euro. Zeugen sahen fünf Jugendliche in Reichertshofen (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) im Gleisbereich stehen und mit großer Wucht Steine werfen. Dabei wurde unter anderem die Frontscheibe des Zuges und mehrere Wagen beschädigt. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.