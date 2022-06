Jugendliche stehlen Segelboot am Starnberger See

Zwei Jugendliche wurden am Starnberger See dabei beobachtet, wie sie ein Segelschiff der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) von einem Anhänger gestohlen und ins Wasser gelassen haben sollen. Zwei Stunden später wurde das Boot ohne Besatzung auf dem Wasser treibend gefunden, wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag sagte. Nach dem Fund des Schiffes am Samstag wurde mit einem Hubschrauber und zahlreichen Booten nach den jungen Männern gesucht.

Die Diebe konnten nach Polizeiangaben zunächst nicht gefunden werden. Da sie auch nicht als vermisst gemeldet wurde, geht die Polizei derzeit nicht von einem Unglück aus. Das Schiff wurde schließlich zurück zur DLRG nahe Pöcking (Landkreis Starnberg) gebracht. Dort fiel auf, dass zwei Segel sowie der Baum des Segelmastes fehlten.

