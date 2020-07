Jugendliche schießen mit Softairwaffe auf Radfahrerin

Eine Gruppe von Jugendlichen hat in Unterfranken mit einer Softairwaffe auf eine Radfahrerin geschossen. Die drei seien auf einem Feldweg in Alzenau (Landkreis Aschaffenburg) mit mehreren echt aussehenden Softairwaffen unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Mindestens einer aus der Gruppe habe am Montagabend auf den Rücken der vorbeifahrenden Radfahrerin geschossen. Die 45-Jährige erlitt dabei leichte Schmerzen. Die Jugendlichen wurden vor Ort festgenommen und ihren Eltern übergeben. Laut Polizei hatten sie Alkohol getrunken.