Jugendliche retten hilflosen Rentner aus Fluss

Zufällig vorbeikommende Jugendliche haben in Unterfranken einen 87 Jahre alten Mann aus einem Fluss gerettet. Der Senior hatte bei Arbeiten bei Wülfershausen (Landkreis Rhön-Grabfeld) an der Flussböschung den Halt verloren und war in die Saale gefallen. Aus eigener Kraft habe sich der Mann nicht ans Ufer retten können, teilte die Polizei am Freitag mit. Etwa eine Dreiviertelstunde lang lag der Rentner deshalb hilflos im Wasser, bevor die Jugendlichen ihn bemerkten und die Rettungskräfte alarmierten. Die Feuerwehr barg den unterkühlten Mann. Er wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.