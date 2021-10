Jugendliche lösen mit Softair-Pistolen Polizeieinsatz aus

Zwei Jugendliche haben in Augsburg mit Softair-Waffen gespielt und so einen Polizeieinsatz ausgelöst. Streifenbeamte hätten beobachtet, wie die 15 und 16 Jahre alten Jungen auf einem Spielplatz im Stadtteil Oberhausen scheinbar mit Handfeuerwaffen hantierten, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Polizisten forderten weitere Streifen zur Unterstützung an. Dann stellte sich heraus, dass die Jungen mit harmlosen Waffenattrappen spielten.

Dennoch stellten die Beamten die Softair-Pistolen sicher und leiteten ein Verfahren gegen die Jugendlichen ein. Es ist nämlich verboten, sogenannte Anscheinswaffen in der Öffentlichkeit zu führen.

