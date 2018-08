Jubiläumsausstellung: Bundesfinanzhof wird 100

Deutschlands höchstes Finanzgericht wird in diesem Jahr 100 Jahre alt und feiert das Jubiläum mit einer kleinen Ausstellung in dem prächtigen Münchner Gerichtsgebäude. Vom 3. September bis 14. Dezember öffnet der Bundesfinanzhof an zwei Tagen in der Woche seine Pforten für die Öffentlichkeit - immer an Montagnachmittagen und Freitagvormittagen, wie das Gericht mitteilte.

Vorgestellt werden die Geschichte des Gerichts und prägende Richterpersönlichkeiten, ein Teil der Ausstellung ist der NS-Zeit gewidmet. Für historisch Interessierte sind allein das Grundstück und das Gebäude von großem Interesse: Auf dem Areal im heutigen Münchner Stadtteil Bogenhausen wurde 1805 in einem Geheimvertrag die Allianz Bayerns mit Napoleon geschlossen. Folge war unter anderem, dass mehr als 30 000 bayerische Soldaten an Napoleons Russlandfeldzug teilnehmen mussten, der Großteil kam ums Leben.

Das heutige Gebäude stammt aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Bauherr war der Kunstmaler und Farbenfabrikant Ernst Philipp Fleischer, der sich jedoch übernahm und pleite ging. Die Reichsregierung übernahm die unfertige Ruine und und baute diese für den kurz vor Ende des Ersten Weltkriegs im Jahr 1918 gegründeten Reichsfinanzhof um. Die Gründung des Gerichts hing mittelbar mit der Kriegsfinanzierung zusammen: Die Reichsregierung war wegen der immensen Kosten des Kriegs finanziell in prekärer Lage und brauchte dringend Einnahmequellen. Die Umsatzsteuer wurde eingeführt und der Reichsfinanzhof als oberste Instanz für mit der neuen Steuer verbundene Rechtsstreitigkeiten gegründet.

