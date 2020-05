Jubiläumsausgabe des Chursächsischen Sommers verschoben

Die Jubiläumsausgabe des Chursächsischen Sommers wird wegen der Coronakrise auf das kommende Jahr verschoben. Das teilte die Veranstaltungsgesellschaft CVG am Montag im sächsischen Bad Elster mit. Für das 25. deutsch-tschechische Kulturfestival waren in diesem Sommer rund 300 Kulturveranstaltungen auf den Bühnen in Bad Elster sowie an mehr als 40 Spielorten der sächsisch-böhmischen Bäderregion und der angrenzenden Urlaubsregionen in Bayern und Thüringen geplant.

Zudem wurden in Bad Elster die Einstellung des Spielbetriebs im König Albert Theater vorerst bis 1. Juni verlängert. Dies betrifft nach CVG-Angaben auch alle Veranstaltungen in der KunstWandelhalle, im Königlichen Kurhaus und in den Musikpavillons sowie in der Festhalle Bad Brambach.

Informationen über abgesagte Veranstaltungen