JU-Chef sieht CDU und CSU im Asylstreit in der Sache einig

Der Chef der Jungen Union, Paul Ziemiak, sieht im Asylstreit zwischen CDU und CSU keine großen Differenzen in Sachfragen. Der Vorsitzende der CDU-Nachwuchsorganisation sagte am Montag vor einer Sitzung des Parteivorstandes in Berlin: „In der Sache sind wir uns ja einig, dass wir am Ende nicht nur Zuwanderung begrenzen und regeln wollen und ordnen wollen, sondern dass wir auch illegale Migration bekämpfen. Die Frage ist nur, auf welchem Weg, mit welchem Fahrplan.“

Es gebe jetzt noch die Möglichkeit, Lösungen in Europa zu finden mit anderen Staaten. „Ich finde, so sehr wir in der Sache einig sind, sollten wir auch diese Möglichkeiten nutzen, mit anderen Staaten eine Lösung zu finden.“ Am Ende müssten CDU und CSU gemeinsam einen Weg gehen. „Das war immer unsere Stärke, und dies soll auch in Zukunft so bleiben.“

Die CDU-Parteivorsitzende und Kanzlerin Angela Merkel lehnt einen nationalen Alleingang bei in der Flüchtlingspolitik ab. Sie setzt darauf, für Zurückweisungen an der Grenze eine Lösung unter dem Dach der Europäischen Union zu erreichen, und strebt bilaterale Abkommen mit Staaten wie Italien, Österreich oder Griechenland zur Zurückweisung von Flüchtlingen an.