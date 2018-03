Josep, der Vorleser

Am Ende steht Pep Guardiola vor der offenen Tür, das Podest im Rücken, die Kameras vor dem Gesicht und schreibt Autogramme. Alltag eines jeden mit Talent und entsprechender Bühne beschenkten Fußballers oder Ex-Fußballers oder jetzigen Trainers des deutschen Rekordmeisters FC Bayern München. Egal, ob nach Fußballspielen oder einem nicht ganz fußballspiellangen Lyrikabend: Am Ende stehen Menschen wie Guardiola da und schreiben Autogramme. Wobei außer Guardiola wohl die wenigsten Fußballer oder Ex-Fußballer oder Trainer auf die Idee kommen würden, am Vorabend des Trainingsauftaktes öffentlich Gedichte vorzutragen. Noch dazu im Münchner Literaturhaus. Noch dazu auf Katalanisch.

Als Josep Guardiola i Sala, so sein vollständiger Name, noch kein Fußballtrainer war, sondern im Mittelfeld der damals „Dream Team“ genannten Mannschaft des FC Barcelona den Takt vorgab, da nannten die Fans ihn ehrfürchtig „Dirigent“. Oder auch: „Der Spieler, der liest.“

Nun ist bei solchen Beinamen einige Vorsicht geboten in der Fußballwelt. Der frühere Bundesligaspieler Thomas Broich wird „Mozart“ genannt, seit ein Mitspieler in seinem Auto einst eine CD des Komponisten fand. Dem früheren Schalker Yves Eigenrauch bescherten Hornbrille und eine Vorliebe für schwarze Lederjacken erst ein Image als Intellektueller und schließlich sogar eine Kolumne in der „taz“.

Der Poet und der Spielmacher

Doch spätestens, als 1997 der Gedichtband „Llibre de les solituds“ („Buch der Einsamkeiten“) des katalanischen Volksdichters Miquel Martí i Pol erschien, und dem Buch die Widmung „Für Cristina Serra und Pep Guardiola“ voranging, war klar, dass Guardiola nicht nur las, sondern auch rege Bekanntschaften mit Dichtern pflegte. Oder zumindest mit einem, zu Martí i Pol, dem wohl wichtigsten katalanischen Lyriker des 20. Jahrhunderts.

Lluis Llach, ein befreundeter Chansonnier und wie Martí i Pol intellektueller Kämpfer gegen die Franco-Diktatur und großer Fan des FC Barcelona, hatte die beiden in den 1990er-Jahren zusammengebracht. Den Poeten und den Spielmacher. Den Stolz der Linken und den Stolz ganz Kataloniens. Martí i Pol und Guardiola. Man habe eine „poetische Freundschaft“ gepflegt, sagt Guardiola. Man habe sich über Literatur unterhalten. Und über Fußball. „Die Freundschaft war für mich sicher inspirierender als für ihn. Ich konnte anfangen, Bücher zu lesen, aber er konnte nicht noch anfangen, Fußball zu spielen“, sagt Guardiola, „Lyrik kann schaffen, einen wieder auf den Teppich zu bringen“.

Bei seinen Besuchen las der Fußballer dem schwer kranken Dichter Gedichte vor. Martí i Pol litt schon seit den 1970ern an Multipler Sklerose, das Sprechen fiel ihm zunehmend schwer. „Mir war das am Anfang etwas unangenehm, aber er wollte, dass ich ihm seine eigenen Gedichte vorlese. Er saß dann da und lauschte vergnügt dem Klang der Worte, seiner Worte“, erzählt der Trainer. Einfache Worte, klare Worte, über den Tod, die Liebe, Einsamkeit und Politik. „Er war einer der großen Dichter, der mit einfachen Worten Bilder fand, die genau das ausdrücken, was man denkt, aber selbst nicht ausdrücken kann“, sagt Guardiola.

Und so liest er dann. Mit weicher Stimme, die Wörter sanft modulierend. Aus Martí i Pols Zyklus „La Fàbrica“. Arbeiterlyrik, Gedichte über Unterdrückung und Rebellion. Gedichte über Menschen wie Martí i Pol, der seit seinem 14.Lebensjahr in einer Textilfabrik schuftete, wenn er nicht gerade schrieb. Gedichte über Menschen wie Guardiolas Vater Valentí, der früher Maurer war. Er liest aus dem Buch „Estimada Marta“ („Geliebte Marta“), und dann geht es richtig zur Sache. Er liest über Wonne, über Schönheit, über Brüste und Hüften, über „obszöne Zeichnungen auf meiner Haut“. Der Trainer des FC Bayern München liest über Sex und Freiheit, über die „Lust am Horizont“. Und dann über den Tod. „Ich verlasse alles“ ist der letzte Vers, den Guardiola vorträgt. Der Schauspieler Thomas Loibl ist für die deutschen Übersetzungen der Gedichte zuständig. Laut, hart, die Wörter stark akzentuierend.

Deutsch ist ein Problem

Das will zunächst überhaupt nicht zusammenpassen, auch Guardiola runzelt kurz die Stirn. Doch je länger Loibl liest, desto öfter nickt der Trainer. Deutsch ist eben nicht Katalanisch, Deutsch hat eben nicht so viele „ch-“ und „sch“-Laute, die in sanften Wellen ineinander überzugehen scheinen und weiche Wörter bilden, die in leisen Sätzen münden. Je länger man dem Wechselspiel zwischen Guardiola und Loibl zuhört, desto mehr bekommt man eine Ahnung, wieso der polyglotte Guardiola, der ohne Probleme zwischen Katalanisch, Spanisch, Italienisch und Englisch wechselt, auch nach zwei Jahren noch seine Probleme hat mit unserer Sprache. Wieso er immer „juberragend“ und „super, super“ sagt, auch wenn er es vielleicht gar nicht immer so meint.

Kein Trainer der Armen

„Poesie ist die Kunst der Armen“, habe Miquel Martí i Pol gesagt, erklärt Guardiola. „Diese Gedichte sind immer aktuell, sie sterben nie. Die Herrscher, die es sich auf dem Rücken der Beherrschten gut gehen lassen. Es wird immer so sein. So wie die traurigen Umstände, unter denen viele ihr Arbeitsleben fristen“, sagt er und hebt sogar kurz die Arbeiterfaust. Doch Klassenkampf und Guardiola, auch das will irgendwie überhaupt nicht zusammenpassen. Als „Trainer der Armen“ wird er sicher nicht in die Geschichte eingehen. Nicht Pep Guardiola, der Millionen mit dem Fußball verdient hat, was ihm gegönnt sei, weil er wirklich Außergewöhnliches geleistet hat. Vor allem aber nicht Pep Guardiola, der Millionen mit Katar verdient hat. Als WM-Botschafter und bekanntestes Werbegesicht eines Emirats, das sich mit obszönen Geldsummen die größten Sportveranstaltungen kauft, Wanderarbeiter auf den Baustellen umkommen lässt und die Überlebenden wie Sklaven behandelt. „Auf dem Rücken der Beherrschten“, wie Guardiola sagen würde.

Doch Martí i Pol war zwar Kommunist, aber in erster Linie ein dichtender Kämpfer für die Freiheit des katalanischen Volkes. Ein erbitterter Gegner Francos und seiner Schergen. Von 1939 bis 1975, so lange herrschte der Caudillo über Spanien, wurde alles Katalanische bekämpft. Die Sprache, die Traditionen, die Kultur. „Paraules al Vent“ („Wörter im Wind“) hieß Martí i Pols 1954 erschienener erster Gedichtband. Es wurde zu einem Manifest der Katalanen. Die Diktatur versuchte den Dichter zu bekämpfen und zu unterdrücken, er konnte nur unter erschwerten Bedingungen publizieren. Doch dass seine Gedichte in Umlauf kamen, konnte sie nicht verhindern.

Sie wurden mündlich weitergegeben, vertont, Sänger trugen die Gedanken Martí i Pols in die Herzen der Menschen. Guardiola war vier Jahre alt, als Franco starb, sechs, als Spanien zu einer parlamentarischen Monarchie wurde. Und doch trägt er die Erinnerung an die Diktatur, an die Unterdrückung seines Volkes in sich, sie ist in seiner DNA. Wie bei so vielen Katalanen, die vom Caudillo und den Seinen ihrer Sprache beraubt wurden. Miquel Martí i Pol dagegen war ein Held. „Wir hatten seine Bücher zu Hause. Ich habe sie ständig gelesen, durch ihn habe ich meine Liebe zur Poesie entdeckt“, sagt Guardiola, dessen Muttersprache Katalanisch ist und dessen Kinder auch mit der Sprache aufwachsen.

Er ist Separatist

Guardiola mag als Linker gelten, vielleicht auch nur, weil in Lateinamerika, Spanien, Italien, Holland schöner Fußball schon immer als links galt. Er hat für die Nationalmannschaft Spaniens gespielt, aber er fühlt sich nicht als Spanier. Er ist Katalane und wie viele seiner Landsleute Separatist. Im Juni 2014 demonstrierte er in Berlin für die Abspaltung Kataloniens. Im November gab er seinen Spielern nach dem Spiel bei Eintracht Frankfurt frei und flog selbst nach Barcelona, um an der Volksabstimmung für ein unabhängiges Katalonien teilzunehmen. Wie mehr als 80 Prozent der Teilnehmer stimmte auch er für die Abspaltung. Es war eine Abstimmung ohne Wert, eine symbolische Volksbefragung ohne rechtliche Bindung, die Zentralregierung in Madrid erkennt die Souveränitätsansprüche von Katalanen wie Basken und Galiziern, den anderen beiden großen historischen autonomen Gemeinschaften Spaniens, nicht an. Die Autonomiebewegung fordert die Anerkennung als eigenständige Nation und leitet daraus den Anspruch auf einen eigenständigen Nationalstaat ab.

Guardiola mag darüber an diesem Abend nicht reden. „Ich bin nicht als Botschafter Kataloniens nach München gekommen“, sagt er gleich zu Beginn des Abends, aber „Miquel Martí i Pol müssen Sie lesen. Unbedingt!“ Um den Trainer ein bisschen besser zu verstehen, ganz bestimmt.