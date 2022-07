Johnny Depp – vom Gerichtssaal auf die Konzertbühne

Um wen oder was es an diesem schwülheißen Abend unweit des Münchner Olympiastadions eigentlich geht, wird 35 Minuten nach Beginn des Konzertes überdeutlich sichtbar. Da betritt ein Mann die Bühne, der zwar aussieht wie ein Rockstar, aber keiner ist. Der Jubel und Entzücken auslöst, bei fortan jedem Lied. Hunderte Handys schießen in die Höhe, verwandeln das Dunkel in ein digitales Lichtermeer. Es wird gezoomt und geknipst bis zum Datenkollaps. Denn Johnny Depp ist in der Stadt. Und der singt jetzt auch.

Depp war schon „Edward mit den Scherenhänden“ und Willy Wonka in „Charlie und die Schokoladenfabrik“, er war „Gilbert Grape“ und Grindelwald in „Phantastische Tierwesen“. Zurzeit will er aber nur Johnny Depp der Rockstar sein. Die neue Rolle, sofern es überhaupt eine ist, steht ihm gut, Zigarillo zwischen den Zähnen, die Arme mit Tattoos übersät, ein halbes Dutzend Ringe an den Fingern und schwere Ketten um den Hals; das passt, damit würde er auch bei den Rolling Stones oder bei Guns N’ Roses optisch etwas hermachen. Und auch der Einstieg stimmt, mit dem er sich der Band anschließt, das rockige „Rumble“ (bekannt aus „Pulp Fiction“) macht Tempo und bringt Bewegung in die Menge. Depp hat schon früher Musik gemacht, der Wechsel von Filmkamera auf E-Gitarre kommt allerdings nicht von ungefähr.

Seit ein britisches Gericht im Prozess gegen seine Ex-Frau Amber Heard entschieden hatte, dass man den 59-Jährigen „Frauenschläger“ nennen darf, waren Filmangebote eher rar, auch die Grindelwald-Rolle ist er los. Müßig zu erwähnen, dass Depp ein zweites Mal Piratenlook für feinen Zwirn und Einstecktuch eintauschte, diesmal für eine Gerichtsbühne in Amerika, inklusive sechs Wochen Liveübertragung in Fernsehen und Internet. Eine bizarre und jede Schmerzgrenze sprengende Aufführung, von der Weltöffentlichkeit fiebrig verfolgt, wahlweise staunend, kopfschüttelnd und nicht zuletzt belustigt und erheitert.

Noch während die Geschworenen darüber berieten, wer von beiden denn nun mehr Dreck am Stecken hat – auf beiden Seiten reichlich vorhanden – spielte Depp in London bereits erste Konzerte. Ein cleverer Schachzug verbunden mit der Botschaft: „Meine Ex kann mir ab jetzt gestohlen bleiben – ich lebe mein Leben.“ Nicht minder clever seine Wahl für diesen Neuanfang: Jeff Beck.

Beck, schlicht in weißem T-Shirt und hellblauer Hose, trägt nur einen einzigen Ring an den Fingern, schmal und aus Gold, dazu ein breites Armband mit funkelnden Steinen. Mit dem Publikum kommuniziert er wortlos, verzichtet auf Ansagen, senkt nur die Sonnenbrille und verneigt sich. Beck verströmt die zeitlose Coolness der 60er-Jahre, gibt sich allein der Musik und seinem Gitarrenspiel hin. Windet und wringt jeden Ton aus seiner Stratocaster, nicht schwermütig, aber quälend schön und einzigartig, vorgetragen mit Lässigkeit und Selbstverständnis. Beck gilt als das, was die Szene gerne einen „Gitarrengott“ nennt. Trotz Grammy-Ehren blieb ihm der kommerzielle Ruhm eines Eric Clapton oder Jimmy Page allerdings verwehrt. Die Huldigungen der Musikerkollegen sind ihm dagegen sicher, etwa wenn Ritchie Blackmore von Deep Purple sagt: „Manchmal findet er Noten, die ich auf meiner Gitarre einfach nicht habe.“

Dieser Kultstatus bringt einen harten Kern von Fans hervor, die sich auf dem Tollwood-Gelände leicht identifizieren lassen. Sie tragen ihre Haare, sofern vorhanden, noch immer lang, wenn auch ergraut, die Röhrenjeans sitzt in der Regel ganz manierlich. Zum „Team Jeff“ zählt auch Ritchie Schindler, der seinen Konzertlook mit einem knalligen „Hard Rock“-T-Shirt abrundet. „Jeff Beck ist für mich eine Legende“, sagt der sympathische 64-Jährige. „Ich liebe die Musik der 60er- und 70er-Jahre.“ Und Johnny Depp? Schindler zieht an seiner Zigarette. „Den kenne ich nicht als Musiker.“ Eine Chance will er ihm aber geben, und das völlig unbelastet, denn Schindler gehört wohl zu den wenigen Menschen des Planeten, die den Rosenkrieg Depp vs. Heard ignoriert haben. „Klatsch interessiert mich nicht.“

Beim „Team Johnny“ liegen die Dinge ein wenig anders. Das Münchner Konzert war bei Eintrittspreisen von 70 Euro innerhalb von nur zwei Stunden ausverkauft, was zweifellos den Fans des Hollywoodstars zu verdanken ist. Denen es aber deutlich mehr um das optische Erlebnis geht, wie Annemarie Schalla bestätigt: „Seine Musik ist ja nicht so spektakulär, dass man ihn unbedingt singen hören muss“, sagt die 30-Jährige und lacht. Trotzdem hat sie auf dem Schwarzmarkt ihr Ticket für den doppelten Preis erworben. „Es ist ein Highlight, ihn einmal sehen zu können“, schwärmt sie, Depp sei „ein echter Typ, ein bisschen durchgeknallt, leicht runtergekommen und verrucht – welche Frau findet das nicht toll.“

Da soll es durchaus welche geben, aber an diesem Abend wohl eher wenige. Die Fans jauchzen und schreien, halten Schilder hoch und werfen Zettel auf die Bühne. Depp lächelt, bearbeitet seine Gitarre und übernimmt als Leadsänger das Zentrum der Bühne. Wie er sich dabei anstellt? Nun, seine Stimme ist dunkel, in den besten Momenten auch düster. Das klingt passabel, mehr auch nicht. Die emotionale Tiefe wird stets bemüht, einstellen will sie sich aber nicht. Zu einer Magie, die Beck auf der Gitarre entfaltet, ist es für ihn noch ein weiter Weg.

Somit singt er recht ordentlich „Venus In Furs“ von Velvet Underground und andere Coverversionen, die er mit Beck für das Album „18“ aufgenommen hat, das an diesem Freitag erscheint. Auch zwei Eigenkompositionen von Depp finden sich darauf, darunter „This Is A Song For Miss Hedy Lamarr“, eine hübsche Ballade, die auch in München funktioniert. Der Song handelt von der österreich-amerikanischen Schauspielerin, „die von derselben Welt ausgelöscht wurde, die sie zum Star gemacht hatte“.

Unschwer lässt sich erahnen, dass sich Depp in diesen Zeilen womöglich wiederfindet. Ob er damit allerdings die Seelenpein der vergangenen Monate hinter sich lassen kann, muss bezweifelt werden, dafür bedarf es mehr als eine Melodie und ein paar Textzeilen. Mit dem Verleumdungsprozess gegen seine Ex-Frau ist er ein hohes Risiko eingegangen, das mit einem überwiegenden Sieg inklusive Millionenentschädigung belohnt wurde. Einen hohen Preis hat aber auch er gezahlt. Der, genauso wie Amber Heard, auf erschreckende Weise seinen Charakter und sein Leben entblößt hat. Die Geschichten über eine abgetrennte Fingerkuppe, über Kot im Bett und fliegende Wodkaflaschen, über eine „Liebe des Lebens“, die absurd und brachial in einen Höllenschlund stürzte, lassen sich nicht mehr aus der Welt schaffen. Und werden damit auch den Blick auf die Protagonisten dauerhaft beeinträchtigen. „Letztlich halte ich es für wahr, dass sie sich beide gegenseitig misshandelt haben“, sagte kürzlich einer der Geschworenen im US-Fernsehen. „Es gibt nicht den einen, der recht hat und der andere liegt falsch.“ Insofern haben bei diesem Privatkrieg nur TikTok, Twitter und Instagram gewonnen, die (un)sozialen Medien, denen der Prozess milliardenfache Aufrufe bescherte.

Dagegen nimmt sich Tollwood bescheiden und gemütlich aus. Auch wenn der Abend für viele enttäuchend endet. Denn nach nur 70 Minuten stellen Jeff und Johnny ihre Kunst ein, was zu Pfiffen und Unmutsäußerungen veranlasst. Musikalisch gesehen bleiben allerdings keine Fragen offen. Auch weil die Bühne am Ende Jeff Beck gehört. Der spielt als Zugabe sein Solo aus „Corpus Christi Carol“, betörend schön und herzerweichend, womit der Abend unvergessen bleibt. Und Johnny Depp? Der hält sich respektvoll im Hintergrund. Am nächsten Morgen wird er erfahren, dass Amber Heard mit ihrem Antrag auf Aufhebung des Urteils gescheitert ist. Den feinen Zwirn mit Einstecktuch, den braucht der Bühnenprofi einstweilen also nicht.