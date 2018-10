Johann Horn wird neuer Leiter der IG Metall Bayern

Der Vorstand der IG Metall hat am Dienstag in Frankfurt Audi-Aufsichtsratsmitglied Johann Horn zum neuen Bezirksleiter für Bayern ernannt. Er folgte damit laut Mitteilung der Empfehlung aller 21 bayerischen Geschäftsstellen. Der 60-jährige Horn wird von 1. November an Nachfolger von Jürgen Wechsler, der im Juli bekanntgab, sein Amt abzugeben.

Horn ist seit 42 Jahren in der Gewerkschaft aktiv, seit April 2000 als Leiter der Geschäftsstelle in Ingolstadt. Als zentrale Herausforderung der IG Metall Bayern nannte der Familienvater und Werkzeugmacher den durch die Digitalisierung bedingten industriellen Wandel, der sich vor allem in der Automobilbranche zeigt.

Pressemitteilung