Joggerin findet über 1000 Briefe: Ermittlung gegen Postboten

Über 1000 Briefe haben Polizisten in einem Gebüsch in der Oberpfalz aufsammeln müssen. Ein 32 Jahre alter Briefzusteller hatte die Postsendungen in Wenzenbach einfach weggeworfen, anstatt sie zu verteilen, wie eine Sprecherin der Polizeiinspektion Regenstauf am Mittwoch berichtete. Das Motiv des Mannes blieb zunächst unklar. Eine Joggerin hatte die Briefe bei ihrer Abendrunde vergangene Woche entdeckt und die Polizei verständigt.

Die aufgelesenen Briefe seien inzwischen alle nachträglich zugestellt worden, hieß es. Einige davon seien leicht beschädigt gewesen. Gegen den 32-Jährigen wurden Ermittlungen wegen des Verdachtes der Verletzung des Post- und Fernmeldegeheimnisses eingeleitet.

© dpa-infocom, dpa:220629-99-844473/3